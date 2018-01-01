Шторм L (фильм, 2018) смотреть онлайн

Специальный отдел по борьбе с коррупцией расследует мошенническую схему с участием таможни, когда начальника организации Уильяма Лука внезапно обвиняют во взяточничестве. Криминальный боевик «Шторм L» — фильм 2018 года, ст�авший третьим в успешной гонконгской франшизе о борцах за справедливость.



Следователь Уильям Лук и инспектор Лау По-Кёнг вместе работают над делом о таможне, пропускающей машины без должного досмотра. Напарники заходят в тупик, а в это время супермодель Ева Энг подает на Уильяма Лука заявление в отдел внутренних расследований, утверждая, что он принял взятку в $12 миллионов. Лау понимает, что Лука подставил кто-то, связанный с таможенным делом. Коррупционная схема, с которой они имеют дело, настолько глубокая, что доходит до уровня государственных министров. Теперь Уильяму Луку предстоит рискнуть всем, чтобы вернуть себе честное имя.



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