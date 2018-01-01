Рискуя жизнью (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Динамичный экшн из Китая о каскадере, который оказывается в компании преступников. Лу Ян отлично владеет боевыми искусствами, что помогает ему в каскадерской карьере. Он вкладывает все силы, чтобы добиться успеха, но случайно связывается с преступным синдикатом, занимающимся нелегальным оборотом драгоценностей. Через некоторое время на Лу Яна начинается охота, и ему приходится давать отпор убийцам, идущим по его следу. В конечном итоге герой попадает на боксерский ринг — сможет ли он отстоять свою честь, расскажет фильм «Рискуя жизнью» (2018), который можно смотреть онлайн на Wink.



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