Рискуя жизнью (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.62018, Wan ming
Боевики, Комедии88 мин18+
Сюжет
Динамичный экшн из Китая о каскадере, который оказывается в компании преступников. Лу Ян отлично владеет боевыми искусствами, что помогает ему в каскадерской карьере. Он вкладывает все силы, чтобы добиться успеха, но случайно связывается с преступным синдикатом, занимающимся нелегальным оборотом драгоценностей. Через некоторое время на Лу Яна начинается охота, и ему приходится давать отпор убийцам, идущим по его следу. В конечном итоге герой попадает на боксерский ринг — сможет ли он отстоять свою честь, расскажет фильм «Рискуя жизнью» (2018), который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
5.0 IMDb
- ЛБРежиссёр
Ли
Бинъюань
- ЛБАктёр
Ли
Бинъюань
- ЛБАктёр
Ли
Бинлэй
- ХИАктёр
Хуан
Исюань
- ДБАктёр
Давид
Белль
- НЧАктёр
Норман
Чу
- ВХАктёр
Ван
Хунсян
- ЦФАктёр
Цао
Фэйжань
- ЛБСценарист
Ли
Бинъюань
- ЛБПродюсер
Ли
Бинъюань
- АКАктёр дубляжа
Артем
Крылов
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров