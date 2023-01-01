WinkВсе подборкиРоссийские фильмы 2021 года
Российские фильмы 2021 года
9.2
Небесная команда
2021, 87 мин
Прометей. Поэма Казанского огня
2021, 73 мин
8.1
Только серьезные отношения
2021, 90 мин
5.6
Флюгер
2021, 18 мин
6.2
Солнечная линия
2021, 68 мин
7.0
Купе номер 6
2021, 102 мин
6.2
Над уровнем моря
2021, 81 мин
Бесплатно
8.2
Сахаров просит слова
2021, 44 мин
Бесплатно
6.9
Eski — старый, Yeni — новый
2021, 76 мин
Бесплатно
8.1
Носки с акулами
2021, 47 мин
Бесплатно
8.7
У нас отняли лица!
2021, 40 мин
Бесплатно
8.7
Эндем
2021, 12 мин
Бесплатно
5.5
Ничья
2021, 104 мин
8.1
Музыка крыш
2021, 81 мин
8.8
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
2021, 64 мин
7.3
Отель
2021, 74 мин
Бесплатно
7.3
Межсезонье
2021, 104 мин
7.5
Рашн Юг. Фильм о фильме
2021, 24 мин
Бесплатно
6.9
Узлы
2021, 83 мин
8.0
Детство Чика
2021, 85 мин
Бесплатно
4.2
Молоди
2021, 76 мин
7.4
Авако
2021, 28 мин
8.8
И бьется
2021, 76 мин
Бесплатно
5.6
Рядом
2021, 77 мин
Бесплатно
6.7
Проклятие. Мертвая земля
2021, 82 мин
4.8
Живите долго
2021, 85 мин
8.4
На выдохе
2021, 97 мин
6.6
Золото империи
2021, 81 мин
7.9
Лена и справедливость
2021, 83 мин
Бесплатно
8.5
Родитель
2021, 110 мин
Бесплатно
8.7
Нахимовцы
2021, 83 мин
Бесплатно
8.3
Асфальтовое солнце
2021, 90 мин
9.5
Ласточки Христовы
2021, 70 мин
Бесплатно
7.4
Приговоренный
2021, 83 мин
Бесплатно
8.0
Холодное золото
2021, 107 мин
8.9
Новенький
2021, 100 мин
8.0
История советского плаката. История спонтанного потребления
2021, 39 мин
Бесплатно
7.1
Модель
2021, 89 мин
7.3
Сашка. Дневник солдата
2021, 38 мин
Бесплатно
6.2
Нелегал
2021, 92 мин
Бесплатно
7.5
Вертолет
2021, 81 мин
Бесплатно
8.3
Река памяти
2021, 33 мин
Бесплатно
7.6
Возвращение с фронта
2021, 75 мин
Бесплатно
4.8
Глубокие раны
2021, 9 мин
Бесплатно
7.9
Ой, мамочки!
2021, 18 мин
Бесплатно
6.1
Останки
2021, 19 мин
Бесплатно
8.5
Панчер
2021, 136 мин
Бесплатно
7.4
Solo
2021, 82 мин