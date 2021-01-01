Нелегал (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нурбек – подросток из Киргизии, приехавший в Якутию с только ему одному известной целью. У него нет паспорта, но он лучше других нелегалов знает русский язык, поэтому местный авторитет поручает ему работать пр�одавцом на рынке, а после втягивает в разборки с армянской мафией. Но Нурбек помнит, зачем он приехал в чужую страну, и не отступится от своих планов.



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