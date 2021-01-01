6.22021, Нелегал
Драмы92 мин16+
Злоключения подростка-нелегала в суровой Якутии. Новая драма от автора «Пугала»
Нелегал (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Нурбек – подросток из Киргизии, приехавший в Якутию с только ему одному известной целью. У него нет паспорта, но он лучше других нелегалов знает русский язык, поэтому местный авторитет поручает ему работать пр�одавцом на рынке, а после втягивает в разборки с армянской мафией. Но Нурбек помнит, зачем он приехал в чужую страну, и не отступится от своих планов.
Нелегал смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb