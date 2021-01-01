Нелегал
Wink
Фильмы
Нелегал
6.22021, Нелегал
Драмы92 мин16+
Злоключения подростка-нелегала в суровой Якутии. Новая драма от автора «Пугала»

Нелегал (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нурбек – подросток из Киргизии, приехавший в Якутию с только ему одному известной целью. У него нет паспорта, но он лучше других нелегалов знает русский язык, поэтому местный авторитет поручает ему работать продавцом на рынке, а после втягивает в разборки с армянской мафией. Но Нурбек помнит, зачем он приехал в чужую страну, и не отступится от своих планов.

Нелегал смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb