Узлы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Психологическая драма о том, как непросто бывает отличить истинную заботу от диктаторского контроля. Семнадцатилетняя сирота Дина всегда мечтала о взрослом и надежном человеке, спасителе, который о ней позаботится. Встреча с дальнобойщиком Бердом, который намного старше ее, дает девушке надежду, что ее мечта исполнится. Берд женится на Дине и строит для них самый большой дом в селе, который кажется героине той самой крепостью, где она будет в безопасности. Однако вскоре Дине открывается темная сторона ее спасителя. Берд начинает ревновать ее к рабочему, а его забота оказывается формой контроля и подчинения. Да и огромный дом Берд построил главным образом для того, чтобы возвыситься над односельчанами, показав свое превосходство и недосягаемость.



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