Узлы (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Психологическая драма о том, как непросто бывает отличить истинную заботу от диктаторского контроля. Семнадцатилетняя сирота Дина всегда мечтала о взрослом и надежном человеке, спасителе, который о ней позаботится. Встреча с дальнобойщиком Бердом, который намного старше ее, дает девушке надежду, что ее мечта исполнится. Берд женится на Дине и строит для них самый большой дом в селе, который кажется героине той самой крепостью, где она будет в безопасности. Однако вскоре Дине открывается темная сторона ее спасителя. Берд начинает ревновать ее к рабочему, а его забота оказывается формой контроля и подчинения. Да и огромный дом Берд построил главным образом для того, чтобы возвыситься над односельчанами, показав свое превосходство и недосягаемость.
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Информация
Рейтинг
- ОХРежиссёр
Олег
Хамоков
- СМАктриса
Светлана
Мамрешева
- РСАктёр
Роберт
Саральп
- ТБАктриса
Тамара
Балкарова
- АХАктёр
Алим
Хоконов
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- ЗКСценарист
Зарина
Канукова
- НЯПродюсер
Николай
Янкин
- НСПродюсер
Наталья
Смагина
- МСХудожница
Мадина
Саральп
- ОХМонтажёр
Олег
Хамоков
- СКМонтажёр
Сергей
Кальварский
- ДПОператор
Дмитрий
Петренко
- МККомпозитор
Мурат
Кабардоков