Проклятие. Мертвая земля (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Сиквел культового якутского фильма «Проклятая земля», снятый режиссером «Черного снега» Степаном Бурнашевым. Постхоррор о том, как важно не забывать свои корни. Узнав, что ее мама Анна не появлялась дом�а несколько дней, студентка Алена срывается из Москвы в родной Якутск на поиски пропавшей. Вместе с отчимом Димой Алена опрашивает соседей и всех, кто мог видеть ее мать, но безуспешно. Получив от полицейских информацию, что перед исчезновением Анна вызвала такси, которое увезло ее в деревню Сымыр, герои едут туда. Они находят женщину у знахарки, которая пытается изгнать из нее духа. К чему это приведет, расскажет фильм «Проклятие. можно смотреть онлайн
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Информация
Рейтинг
- СБРежиссёр
Степан
Бурнашев
- ВХАктриса
Виолетта
Христофорова
- АКАктёр
Афанасий
Карамзин
- НУАктриса
Надежда
Ушницкая
- ПБАктёр
Петр
Баснаев
- ЗБАктриса
Зоя
Багынанова
- ВОАктёр
Владимир
Охлопков
- ГБАктёр
Георгий
Бессонов
- АУАктёр
Алексей
Устинов
- АНАктёр
Айтал
Никитин
- МБАктриса
Маргарита
Борисова
- ААСценарист
Алексей
Амбросьев мл.
- СШСценарист
Семён
Шишигин
- СБПродюсер
Степан
Бурнашев
- ВФПродюсер
Владислав
Федоров
- ПСАктёр дубляжа
Пётр
Садовников
- ЕЯАктриса дубляжа
Елена
Ярмонова
- МИХудожница
Мария
Иванова
- ССХудожник
Сергей
Слепцов
- СБМонтажёр
Степан
Бурнашев
- ПИОператор
Петр
Иванов
- СЯКомпозитор
Сергей
Ярмонов