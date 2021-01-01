Проклятие. Мертвая земля (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Сиквел культового якутского фильма «Проклятая земля», снятый режиссером «Черного снега» Степаном Бурнашевым. Постхоррор о том, как важно не забывать свои корни. Узнав, что ее мама Анна не появлялась дом�а несколько дней, студентка Алена срывается из Москвы в родной Якутск на поиски пропавшей. Вместе с отчимом Димой Алена опрашивает соседей и всех, кто мог видеть ее мать, но безуспешно. Получив от полицейских информацию, что перед исчезновением Анна вызвала такси, которое увезло ее в деревню Сымыр, герои едут туда. Они находят женщину у знахарки, которая пытается изгнать из нее духа. К чему это приведет, расскажет фильм «Проклятие. можно смотреть онлайн



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