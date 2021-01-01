Живите долго (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Комедия абсурда о череде загадочных смертей на железобетонном заводе от режиссера «Гастарбайтера» Юсупа Разыкова. Действие происходит в российском городе N. Один за другим в результате странных несчастных случаев погибают рабочие местного завода. Разобраться в происходящем поручено следовательнице из областного центра. В ходе своего расследования она приходит к выводу, что смерти не были случайными, а рабочие покончили с собой.
Живите долго смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- СГАктёр
Сергей
Генк�ин
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ВМАктёр
Валерий
Маслов
- Актриса
Инна
Степанова
- ЕСАктриса
Елена
Сусанина
- МУАктёр
Максим
Углев
- АМАктриса
Александрина
Муратова-Адамова
- ВИАктёр
Владимир
Иваний
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АТПродюсер
Ася
Темникова
- ВЛПродюсер
Влада
Лубенская
- ЮКОператор
Юрий
Крочук
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин