Живите долго
Wink
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Живите долго
4.82021, Живите долго
Комедии85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Живите долго (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия абсурда о череде загадочных смертей на железобетонном заводе от режиссера «Гастарбайтера» Юсупа Разыкова. Действие происходит в российском городе N. Один за другим в результате странных несчастных случаев погибают рабочие местного завода. Разобраться в происходящем поручено следовательнице из областного центра. В ходе своего расследования она приходит к выводу, что смерти не были случайными, а рабочие покончили с собой.

Живите долго смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

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