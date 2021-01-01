Живите долго (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия абсурда о череде загадочных смертей на железобетонном заводе от режиссера «Гастарбайтера» Юсупа Разыкова. Действие происходит в российском городе N. Один за другим в результате странных несчастных случаев погибают рабочие местного завода. Разобраться в происходящем поручено следовательнице из областного центра. В ходе своего расследования она приходит к выводу, что смерти не были случайными, а рабочие покончили с собой.



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