Биография

Инна Степанова — российская актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде 1 апреля 1982 года. О карьере актрисы Инна грезила с ранних лет и после школы сразу поступила в театральный вуз. Получив диплом, она присоединилась к труппе Малого драматического театра. Фильмографию Инны Степановой открыл телесериал «ОБЖ». В нем она сыграла одну из главных героинь — Анфису Ивановну. Далее последовали ленты «Фаворит», «Связь» и «Глянец», а также актриса появлялась в многосерийных картинах «Личные обстоятельства», «Григорий Р.» и в двух частях проекта «Тест на беременность». В 2019 году она получила главную роль в фильме «Керосин», а в 2021-м появилась в образе учителя в драме «Ваша честь».