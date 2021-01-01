Гнев (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Международная драма о девушке из ливанской деревни, которая пытается начать новую жизнь в Бейруте, но оказывается в нездоровых отношениях с французом. Ида — 19-летняя художница, живущая в пригороде ливанской столицы. Ее семья уверена, что в таком возрасте девушке уже пора искать жениха, а ее увлечение искусством — лишь бесполезное хобби. Когда в их дом прилетает бомба, Ида лишь чудом остается жива, тогда как ее младший брат погибает, а отец получает серьезную травму. С тех пор отношения в семье накаляются, так что девушка с радостью принимает предложение своего дядюшки из Франции пожить в его бейрутской квартире. Ида устраивается официанткой в кафе, где встречает Ганса, обворожительного француза, с которым у них быстро начинается роман. Вот только идиллия длится недолго.



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