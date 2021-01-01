Ыт (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги, из-за чего у него начинают портиться отношения с женой. Смогут ли они сохранить семью? Всем героям предстоит сделать нелегкий выбор…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СБРежиссёр
Степан
Бурнашев
- ДДРежиссёр
Дмитрий
Давыдов
- ИЛАктёр
Иннокентий
Луковцев
- СБАктёр
Сергей
Баланов
- ПСАктёр
Пётр
Садовников
- АМАктёр
Алексей
Михайлов
- ДСАктёр
Джулустан
Семёнов
- ИМАктриса
Ирина
Михайлова
- ИГАктёр
Игорь
Говоров
- ГБАктёр
Георгий
Бессонов
- АСАктёр
Анатолий
Стручков
- ИЗАктёр
Ильяс
Заровняев
- СБСценарист
Степан
Бурнашев
- ДДСценарист
Дмитрий
Давыдов
- СБПродюсер
Степан
Бурнашев
- ДДПродюсер
Дмитрий
Давыдов
- ВФПродюсер
Владислав
Федоров
- СБМонтажёр
Степан
Бурнашев
- НПОператор
Николай
Петров
- СЯКомпозитор
Сергей
Ярмонов