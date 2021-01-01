Ыт (фильм, 2021) смотреть онлайн

Ыт
Драма, Мелодрама97 мин18+
О фильме

Семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги, из-за чего у него начинают портиться отношения с женой. Смогут ли они сохранить семью? Всем героям предстоит сделать нелегкий выбор…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

