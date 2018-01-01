Wink
Ыт
Актёры и съёмочная группа фильма «Ыт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ыт»

Режиссёры

Степан Бурнашев

Режиссёр
Дмитрий Давыдов

Режиссёр

Актёры

Иннокентий Луковцев

Актёр
Сергей Баланов

Актёр
Пётр Садовников

Актёр
Алексей Михайлов

Актёр
Джулустан Семёнов

Актёр
Ирина Михайлова

Актриса
Игорь Говоров

Актёр
Георгий Бессонов

Актёр
Анатолий Стручков

Актёр
Ильяс Заровняев

Актёр

Сценаристы

Степан Бурнашев

Сценарист
Дмитрий Давыдов

Сценарист

Продюсеры

Степан Бурнашев

Продюсер
Дмитрий Давыдов

Продюсер
Владислав Федоров

Продюсер

Монтажёры

Степан Бурнашев

Монтажёр

Операторы

Николай Петров

Оператор

Композиторы

Сергей Ярмонов

Композитор