Хунны (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Исторический приключенческий фильм о пленнице, решившей сбежать от людей, вырезавших ее клан.



Второе столетие нашей эры. Отряд хуннов нападает на клан девушки Хоры и практически полностью его уничтожает. Вождь хуннов Танай грозит Хоре смертью на костре, но его брат спасает пленницу и бежит вместе с ней. Благородный воин получает серьезное ранение, и вскоре уже ему приходится полагаться на помощь девушки.



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