Хунны (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Исторический приключенческий фильм о пленнице, решившей сбежать от людей, вырезавших ее клан.
Второе столетие нашей эры. Отряд хуннов нападает на клан девушки Хоры и практически полностью его уничтожает. Вождь хуннов Танай грозит Хоре смертью на костре, но его брат спасает пленницу и бежит вместе с ней. Благородный воин получает серьезное ранение, и вскоре уже ему приходится полагаться на помощь девушки.
Смогут ли они найти помощь и уйти от преследования, поведает фильм «Хунны» 2021 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
2.7 IMDb