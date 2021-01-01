Хунны
Wink
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Хунны
5.82021, Хунны
Боевики, Приключения85 мин18+

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Хунны (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Исторический приключенческий фильм о пленнице, решившей сбежать от людей, вырезавших ее клан.

Второе столетие нашей эры. Отряд хуннов нападает на клан девушки Хоры и практически полностью его уничтожает. Вождь хуннов Танай грозит Хоре смертью на костре, но его брат спасает пленницу и бежит вместе с ней. Благородный воин получает серьезное ранение, и вскоре уже ему приходится полагаться на помощь девушки.

Смогут ли они найти помощь и уйти от преследования, поведает фильм «Хунны» 2021 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
2.7 IMDb