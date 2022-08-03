Семья года (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Бедная многодетная семья из Башкирии отправляется в Москву ради авантюры — они надеются выиграть приз в пять миллионов рублей на конкурсе «Семья года». Деньги должны помочь им вылезти из бесконечных долгов и не дать социальной службе за-брать детей. По дороге их ждет еще немало неприятностей, но ради успеха они готовы на многое.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ААРежиссёр
Айнур
Аскаров
- АААктёр
Алмас
Амиров
- ИБАктриса
Ирина
Бусыгина
- ФКАктриса
Фардуна
Касимова
- КСАктёр
Кирилл
Сысоев
- ВПАктриса
Валерия
Протасова
- НМАктёр
Назар
Мурашев
- ГААктёр
Габриэль
Адесокан
- РГАктёр
Рустем
Гайсин
- НААктёр
Николай
Артемьев
- ЭНАктёр
Эдуард
Нигматуллин
- ААСценарист
Айдар
Акманов
- ААПродюсер
Айнур
Аскаров
- ААПродюсер
Анастасия
Аскарова
- АШПродюсер
Алина
Шакирова
- АСМонтажёр
Александр
Снадин
- АПМонтажёр
Александра
Пивоварова
- ВЛОператор
Вячеслав
Ложковой
- КАКомпозитор
Камиль
Абдуллин