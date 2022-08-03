Семья года (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Семья года
Комедия86 мин12+

О фильме

Бедная многодетная семья из Башкирии отправляется в Москву ради авантюры — они надеются выиграть приз в пять миллионов рублей на конкурсе «Семья года». Деньги должны помочь им вылезти из бесконечных долгов и не дать социальной службе за-брать детей. По дороге их ждет еще немало неприятностей, но ради успеха они готовы на многое.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

