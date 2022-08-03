Семья года (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Бедная многодетная семья из Башкирии отправляется в Москву ради авантюры — они надеются выиграть приз в пять миллионов рублей на конкурсе «Семья года». Деньги должны помочь им вылезти из бесконечных долгов и не дать социальной службе за-брать детей. По дороге их ждет еще немало неприятностей, но ради успеха они готовы на многое.

