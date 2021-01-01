Solo (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Шесть человек, шесть стран, шесть стилей танца, четыре года съемок. Каждый из героев стремится к совершенству на сцене, иногда наплевав на себя, действуя на грани одержимости. Успех ждет не всех, и путь к мечте требует жертв. Кому-то придется занимать деньги, чтобы снимать репетиционные комнаты. Чье-то направление будет подвергаться насмешкам, поскольку не принадлежит к классическим жанрам. Но ничто не сравнится с радостью побед и достижений.



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