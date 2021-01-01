Золото империи (фильм, 2021) смотреть онлайн

Бурятский приключенческий фильм о кладоискателях от создателей криминальной драмы «Головар», набравшей почти 20 миллионов просмотров на YouTube. Пятеро молодых людей находят чудом уцелевшую карту времен Гражданской войны и отправляются в поход за легендарным «золотом Колчака». По мере продвижения герои попадают в излом времени и встречают людей из прошлого, которые тоже охотятся за золотыми слитками. Красные, белые и наши современники начинают сражаться за сокровища по жестким законам «золотой лихорадки».



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