Золото империи (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Бурятский приключенческий фильм о кладоискателях от создателей криминальной драмы «Головар», набравшей почти 20 миллионов просмотров на YouTube. Пятеро молодых людей находят чудом уцелевшую карту времен Гражданской войны и отправляются в поход за легендарным «золотом Колчака». По мере продвижения герои попадают в излом времени и встречают людей из прошлого, которые тоже охотятся за золотыми слитками. Красные, белые и наши современники начинают сражаться за сокровища по жестким законам «золотой лихорадки».
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СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
- ЮБРежиссёр
Юрий
Ботоев
- ВБАктёр
Владимир
Барташевич
- ДТАктёр
Дмитрий
Тарбеев
- АБАктриса
Алёна
Байбородина
- БДАктёр
Батор
Доржиев
- ОПАктёр
Олег
Петелин
- ЮКАктёр
Юрий
Кобычев
- ИОАктёр
Игорь
Озеров
- АМАктёр
Анатолий
Михаханов
- ЮБСценарист
Юрий
Ботоев
- ЮБПродюсер
Юрий
Ботоев
- АОПродюсер
Алёна
Озерова
- ИОПродюсер
Игорь
Озеров
- ДЛПродюсер
Денис
Леонов
- АРКомпозитор
Андрей
Роговой