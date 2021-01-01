Вертолет (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Иван вместе с семьей навещает родителей, живущих в небольшом поселении на Крайнем Севере. Попасть туда сложно – приходится лететь на вертолете. Спустя некоторое время у жены пропадает молоко, а от коровьего у новорожденной дочери начинается дизентерия. Мост до райцентра разрушен, починить связь нечем, а доступные лекарства просрочены. Иван решается идти за помощью сам – прямо через суровую природу.



Вертолет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.