Вертолет (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Иван вместе с семьей навещает родителей, живущих в небольшом поселении на Крайнем Севере. Попасть туда сложно – приходится лететь на вертолете. Спустя некоторое время у жены пропадает молоко, а от коровьего у новорожденной дочери начинается дизентерия. Мост до райцентра разрушен, починить связь нечем, а доступные лекарства просрочены. Иван решается идти за помощью сам – прямо через суровую природу.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- МЛРежиссёр
Михаил
Лукачевский
- ГМАктёр
Гаврил
Менкяров
- ЕСАктёр
Ефим
Степанов
- ИЛАктриса
Инга
Леонова
- НСАктриса
Наталья
Степанова
- РААктёр
Роман
Атласов
- ДТАктёр
Дмитрий
Трофимов
- МЛПродюсер
Михаил
Лукачевский
- САПродюсер
Семён
Аманатов
- ЛБПродюсер
Любовь
Борисова
- ИВПродюсер
Иннокентий
Васильев
- САОператор
Семён
Аманатов
- АГКомпозитор
Андрей
Гурьянов