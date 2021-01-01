Панчер
Wink
Фильмы
Панчер
8.52021, Панчер
Драмы136 мин16+

Панчер (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший боксер Андрей живет в селе и работает учителем физкультуры. Когда его сестра тяжело заболевает, Андрею приходится вспомнить прошлое и отправится в Москву на турнир, чтобы заработать на ее лечение.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Панчер»

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