Панчер (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший боксер Андрей живет в селе и работает учителем физкультуры. Когда его сестра тяжело заболевает, Андрею приходится вспомнить прошлое и отправится в Москву на турнир, чтобы заработать на ее лечение.



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