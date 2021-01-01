Панчер (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бывший боксер Андрей живет в селе и работает учителем физкультуры. Когда его сестра тяжело заболевает, Андрею приходится вспомнить прошлое и отправится в Москву на турнир, чтобы заработать на ее лечение.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ММРежиссёр
Михаил
Музалевский
- ИБАктёр
Иван
Быков
- ММАктёр
Макс
Мако
- ВМАктриса
Виктория
Мамяшева
- АААктёр
Алексей
Адамович
- ВКАктёр
Виталий
Корнилов
- ДОАктриса
Дарья
Омельченко
- СПАктриса
Светлана
Печёрина
- АСАктёр
Алексей
Сергеев
- ВЛАктёр
Владимир
Лаптев
- БЗАктёр
Богдан
Засуха
- ММСценарист
Михаил
Музалевский
- АВПродюсер
Андрей
Вершков
- ИКПродюсер
Иван
Куприн
- АТПродюсер
Алексей
Тягин
- СВПродюсер
Сергей
Вивьер
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Седякин
- КБМонтажёр
Константин
Безгодов
- МММонтажёр
Михаил
Музалевский
- МПОператор
Максим
Пастухов
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Ангелов