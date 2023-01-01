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Сериалы триллеры
8.2
Под подозрением
2022
8.7
Зорро
2024
8.3
Те, кто убивают: Пропавшие
2019
7.9
Вероника
2024
7.4
Абсолютная сотня
2023
8.4
Ночной экспресс
2024
8.0
Дети зла
2023
8.4
Тихая гавань
2025
8.0
Такой близкий предатель
2024
8.6
Саранча
2015
8.7
Отражение радуги
2019
8.1
Мафия
2023
8.7
19 этаж
2024
8.2
Мирный атом
2024
8.7
Ночной администратор
2016
8.6
Ледяная бездна
2021
8.9
Плохой детектив
2018
7.0
Убийца поневоле
2024
8.1
Боевой ангел
2024
9.1
Гадалка
2018
8.3
Билет в один конец
2022
7.6
Найди меня
2023
9.4
Туннель
2017
9.3
Убей
2019
8.9
Полиция Токио
2022
8.7
Призрачный детектив
2018
9.1
Ду�эль
2017
6.9
Молчание песка
2020
7.6
На стороне зла
2023
8.7
Убийство
2007
8.3
Самбра
2023
8.6
Горячая точка
2008
8.7
Багровое озеро
2022
7.8
Корни зла
2023
8.5
Спасти Фейт
2017
8.3
Волк
2023
8.4
Сфинкс
2024
8.4
Граница пустоты
2007
7.9
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
2010
8.9
Дилемма
2024
8.1
Чистые
2024
8.5
Темные ветра
2022
8.3
Ловушка для полтергейста
2004
7.3
Нераскрытое дело
2021
7.9
Механизмы
2020
8.6
Укрытие
2024
7.4
Истории ходячих мертвецов
2022
8.7
Я знаю, кто тебя убил
2024