Ночной администратор (сериал, 2016) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Работник отеля с армейским прошлым получает задание внедриться в империю оружейного барона. Шпионский триллер «Ночной администратор» — сериал по бестселлеру Джона ле Карре с Томом Хиддлстоном, Хью Лори и Оливией Колман.
Четыре года назад Джонатан Пайн, работая ночным администратором в дорогом отеле Каира, ввязался в шпионские игры. В результате он перешел дорогу Ричарду Роперу — оружейному барону, за которым охотилась британская разведка. Тогда погибла его любовница, а он сам остался с тяжелой травмой. Теперь Пайн снова устроился в отель, на этотраз в Швейцарии. По иронии судьбы именно тут он встречается с Ропером лицом к лицу и вновь связывается со своими контактами из спецслужб. Агент Анджела Бёрр убеждает Пайна �работать на нее и внедриться в бизнес Ропера, чтобы спасти мир от угрозы химического оружия.
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