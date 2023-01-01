Ночной администратор
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Ночной администратор
8.72016, The Night Manager 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
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Ночной администратор (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Работник отеля с армейским прошлым получает задание внедриться в империю оружейного барона. Шпионский триллер «Ночной администратор» — сериал по бестселлеру Джона ле Карре с Томом Хиддлстоном, Хью Лори и Оливией Колман.

Четыре года назад Джонатан Пайн, работая ночным администратором в дорогом отеле Каира, ввязался в шпионские игры. В результате он перешел дорогу Ричарду Роперу — оружейному барону, за которым охотилась британская разведка. Тогда погибла его любовница, а он сам остался с тяжелой травмой. Теперь Пайн снова устроился в отель, на этотраз в Швейцарии. По иронии судьбы именно тут он встречается с Ропером лицом к лицу и вновь связывается со своими контактами из спецслужб. Агент Анджела Бёрр убеждает Пайна работать на нее и внедриться в бизнес Ропера, чтобы спасти мир от угрозы химического оружия.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb