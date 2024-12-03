Ночной администратор (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
- 18+43 мин
Ночной администратор
Сезон 1 Серия 1
О сериале
Работник отеля с армейским прошлым получает задание внедриться в империю оружейного барона. Шпионский триллер «Ночной администратор» — сериал по бестселлеру Джона ле Карре с Томом Хиддлстоном, Хью Лори и Оливией Колман.
Четыре года назад Джонатан Пайн, работая ночным администратором в дорогом отеле Каира, ввязался в шпионские игры. В результате он перешел дорогу Ричарду Роперу — оружейному барону, за которым охотилась британская разведка. Тогда погибла его любовница, а он сам остался с тяжелой травмой. Теперь Пайн снова устроился в отель, на этотраз в Швейцарии. По иронии судьбы именно тут он встречается с Ропером лицом к лицу и вновь связывается со своими контактами из спецслужб. Агент Анджела Бёрр убеждает Пайна работать на нее и внедриться в бизнес Ропера, чтобы спасти мир от угрозы химического оружия.
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актёр
Адиль
Ахтар
- Актёр
Том
Хиддлстон
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- Актриса
Оливия
Колман
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- ДФСценарист
Дэвид
Фарр
- ДлСценарист
Джон
ле Карре
- АБПродюсер
Алексей
Болто
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- СБПродюсер
Сюзанна
Бир
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ДХХудожник
Джо
Ховард
- БЛМонтажёр
Бен
Лестер
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес