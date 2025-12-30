Ночной администратор (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

Ночной администратор. Сезон 2
Продолжение шпионского триллера от BBC с Томом Хиддлстоном: его герой возвращается к опасной работе, чтобы остановить торговца оружием в Колумбии. Смотрите 2 сезон сериала «Ночной администратор» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!

Действие во второй части разворачивается через восемь лет после борьбы с Ричардом Ропером. Джонатан Пайн работает в лондонском отеле под именем Алекс Гудвин, когда спецслужбы снова вербуют его для рискованной миссии. Он инсценирует свою смерть и отправляется в Колумбию, где должен втереться в доверие к бизнесмену Тедди Дос Сантосу, который готовит государственный переворот. Под видом банкира в бегах Пайн проникает в мир политических интриг, и нет никаких гарантий, что в этот раз его ждет успех.

Продолжайте смотреть сериал «Ночной администратор» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb