Ночной администратор (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

О сериале
Продолжение шпионского триллера от BBC с Томом Хиддлстоном: его герой возвращается к опасной работе, чтобы остановить торговца оружием в Колумбии. Смотрите 2 сезон сериала «Ночной администратор» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!
Действие во второй части разворачивается через восемь лет после борьбы с Ричардом Ропером. Джонатан Пайн работает в лондонском отеле под именем Алекс Гудвин, когда спецслужбы снова вербуют его для рискованной миссии. Он инсценирует свою смерть и отправляется в Колумбию, где должен втереться в доверие к бизнесмену Тедди Дос Сантосу, который готовит государственный переворот. Под видом банкира в бегах Пайн проникает в мир политических интриг, и нет никаких гарантий, что в этот раз его ждет успех.
Продолжайте смотреть сериал «Ночной администратор» в подписке Amediateka на Wink.
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актёр
Адиль
Ахтар
- Актёр
Том
Хиддлстон
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- Актриса
Оливия
Колман
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- ДФСценарист
Дэвид
Фарр
- ДлСценарист
Джон
ле Карре
- АБПродюсер
Алексей
Болто
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- СБПродюсер
Сюзанна
Бир
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ДХХудожник
Джо
Ховард
- БЛМонтажёр
Бен
Лестер
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес