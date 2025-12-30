Ночной администратор (сериал, 2016) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Ночной администратор. Сезон 2. Серия 7
8.62016, The Night Manager
Триллер, Криминал18+
О сериале

Работник отеля с армейским прошлым получает задание внедриться в империю оружейного барона. Шпионский триллер «Ночной администратор» — сериал по бестселлеру Джона ле Карре с Томом Хиддлстоном, Хью Лори и Оливией Колман. Смотрите сериал «Ночной администратор» в подписке Amediateka на Wink.

Четыре года назад Джонатан Пайн, работая ночным администратором в дорогом отеле Каира, ввязался в шпионские игры. В результате он перешел дорогу Ричарду Роперу — оружейному барону, за которым охотилась британская разведка. Тогда погибла его любовница, а он сам остался с тяжелой травмой. Теперь Пайн снова устроился в отель, на этотраз в Швейцарии. По иронии судьбы именно тут он встречается с Ропером лицом к лицу и вновь связывается со своими контактами из спецслужб. Агент Анджела Бёрр убеждает Пайна работать на нее и внедриться в бизнес Ропера, чтобы спасти мир от угрозы химического оружия.

Чтобы узнать, через что придется пройти Пайну, смотрите сериал «Ночной администратор» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb