Зорро (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой испанский дворянин приезжает в Калифорнию, чтобы отомстить за смерть отца. По ночам он надевает маску и плащ, чтобы встать на защиту угнетенных. Приключенческий экшен «Зорро» — сериал, ставший новым прочтением истории знаменитого героя.



XIX век. Диего де ла Вега изучает военное дело в Испании, но получает страшную новость: его отец Алехандро был жестоко убит в Лос-Анджелесе. Не медля ни секунды Диего отправляется туда и быстро понимает, что в произошедшем замешан Зорро, легендарный герой в маске. Вскоре Диего находит в доме отца тайный подвал, а в нем — костюм народного мстителя. Теперь Диего предстоит перенять эстафету и самому стать Зорро, а заодно понять, что для него важнее: месть или справедливость.



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