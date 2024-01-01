Зорро (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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Сюжет
Молодой испанский дворянин приезжает в Калифорнию, чтобы отомстить за смерть отца. По ночам он надевает маску и плащ, чтобы встать на защиту угнетенных. Приключенческий экшен «Зорро» — сериал, ставший новым прочтением истории знаменитого героя.
XIX век. Диего де ла Вега изучает военное дело в Испании, но получает страшную новость: его отец Алехандро был жестоко убит в Лос-Анджелесе. Не медля ни секунды Диего отправляется туда и быстро понимает, что в произошедшем замешан Зорро, легендарный герой в маске. Вскоре Диего находит в доме отца тайный подвал, а в нем — костюм народного мстителя. Теперь Диего предстоит перенять эстафету и самому стать Зорро, а заодно понять, что для него важнее: месть или справедливость.
С чем он столкнется, встав на путь героя, вы узнаете, если будете смотр�еть сериал «Зорро» 2024 года онлайн на Wink.
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Информация
СтранаИспания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Мелодрамы, Триллеры
Рейтинг
- ХКРежиссёр
Хавьер
Кинтас
- ХСРежиссёр
Хорхе
Сааведра
- МАРежиссёр
Мигель
Анхель Вивас
- МБАктёр
Мигель
Бернардо
- РНАктриса
Рената
Нотни
- ДЧАктриса
Далия
Чукоатль
- ЭЗАктёр
Эмильяно
Зурита
- АААктёр
Андрес
Алмейда
- РСАктёр
Родольфо
Санчо
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- ФРАктёр
Франциско
Рейс
- ФМАктёр
Феле
Мартинес
- Актёр
Пако
Тоус
- ЭГАктриса
Элиа
Галера
- ПВАктёр
Питер
Вайвз Ньюи
- КФАктёр
Кристо
Фернандес
- КХАктёр
Куаутли
Хименес
- ДССценарист
Джон
С. Калли
- КПСценарист
Карлос
Портела
- ДГПродюсер
Джон
Герц
- КППродюсер
Карлос
Портела
- ПДХудожник
Пепе
Домингес дель Олмо
- КБХудожница
Клара
Бильбао
- СГМонтажёр
Себастьян
Гонсалес
- РЭМонтажёр
Рехино
Эрнандес
- МЛОператор
Мигель
Лил