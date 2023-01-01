Под прикрытием (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главный герой Хан Чжон Хен — агент управления национальной безопасности. Он вынужден скрывать свою личность, живя под прикрытием обычного среднестатистического гражданина. Парень влюбляется в ен Су — девушку с обостренным чувством справедливости, — и женится на ней. С тех пор они живут обычной семейной жизнью, и она даже подумать не могла, что ее му�ж, которому она всецело доверяла, скрывает от нее свою настоящую личность. Их жизнь начинает меняться, когда ен Су получает высокий правительственный пост и начинает выступать против высокопоставленных коррупционеров. В этой ситуации Чжон Хен сделает все, чтобы защитить свою семью.



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