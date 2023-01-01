Под прикрытием (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+67 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+68 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+72 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+72 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+73 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+72 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+74 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+74 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+72 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+77 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+76 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+77 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+77 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+77 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+77 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+77 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Главный герой Хан Чжон Хен — агент управления национальной безопасности. Он вынужден скрывать свою личность, живя под прикрытием обычного среднестатистического гражданина. Парень влюбляется в ен Су — девушку с обостренным чувством справедливости, — и женится на ней. С тех пор они живут обычной семейной жизнью, и она даже подумать не могла, что ее му�ж, которому она всецело доверяла, скрывает от нее свою настоящую личность. Их жизнь начинает меняться, когда ен Су получает высокий правительственный пост и начинает выступать против высокопоставленных коррупционеров. В этой ситуации Чжон Хен сделает все, чтобы защитить свою семью.
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