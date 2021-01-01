Под прикрытием. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Под прикрытием
1-й сезон
12-я серия
9.02021, Eondeokeobeo
Триллеры, Детективы16+

Под прикрытием (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Женщина-адвокат по гражданским правам внезапно выясняет, что её любимый муж, с которым она прожила 20 лет, на самом деле — сотрудник разведки.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb