Под прикрытием (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Разведчик вынужден жить двойной жизнью, чтобы сохранить брак. Погрузитесь в мир шпионских страстей и интриг вместе с видеосервисом Wink: включайте сериал «Под прикрытием» — 1 сезон онлайн и в хорошем качестве доступен на нашем портале!



В первом сезоне вы узнаете, как Хану Чжон Хену удавалось на протяжении 20 лет скрывать от супруги Ен Сун свою истинную личность. Будучи разведчиком, Хан вынужден вести двойную жизнь, чтобы не подвергать опасности управление национальной безопасности. Между тем, Ен Сун работает адвокатом по гражданским делам и даже не подозревает, что у мужа есть от нее секреты. Однако как только Ен Сун получает важную государственную должность и берется за борьбу с коррупцией, семейная тайна всплывает наружу.



Сможет ли Хан Чжон Хен выполнить очередную миссию и защитить свою любимую, которая знает теперь слишком много? Узнаете, если начнете смотреть «Под прикрытием» — сериал, 1 сезон которого онлайн и в хорошем качестве доступен на Wink, ждет вас прямо сейчас!



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