Волк как я (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

«Волк как я» — сериал 2022, самая нетипичная история об оборотнях из тех, что вы видели!



Вдовец Гэри и его дочь Эмма переезжают в другой город. У них есть некоторые сложности в общении друг с другом — они оба тоскуют по утраченной жене и матери, но никак не могут наладить контакт, даже несмотря на то, что обратились к психологу. Внезапно в их машину врезается незнакомая рыжеволосая девушка, и по счастливой случайности именно ей удается поговорить с Эммой так, чтобы успокоить ее. Удивительная незнакомка начинает сближаться с Гэри, однако он чувствует в ней что-то таинственное, чего лучше не знать остальным…



Какие тайны скрывает эта загадочная девушка? Смотреть «Волк как я» приглашаем по подписке Amediateka в онлайн-кинотеатр Wink!



Все сезоны сериала Волк как я смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.