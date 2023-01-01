Волк как я
Wink
Сериалы
Волк как я
8.32022, Wolf Like Me 2 сезона
Фэнтези, Мелодрамы18+
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Волк как я (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Волк как я» — сериал 2022, самая нетипичная история об оборотнях из тех, что вы видели!

Вдовец Гэри и его дочь Эмма переезжают в другой город. У них есть некоторые сложности в общении друг с другом — они оба тоскуют по утраченной жене и матери, но никак не могут наладить контакт, даже несмотря на то, что обратились к психологу. Внезапно в их машину врезается незнакомая рыжеволосая девушка, и по счастливой случайности именно ей удается поговорить с Эммой так, чтобы успокоить ее. Удивительная незнакомка начинает сближаться с Гэри, однако он чувствует в ней что-то таинственное, чего лучше не знать остальным…

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb