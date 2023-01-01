Волк как я (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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«Волк как я» (2022) — загадочная история о рыжеволосой девушке-оборотне, которая вовсе не так проста, как ка�жется на первый взгляд.



1 сезон «Волк как я» расскажет историю об отце, дочери и их новой подруге — оборотне. Спустя много лет после смерти матери Гэри и Эмма переезжают в другой город, но испытывают трудности в общении друг с другом. Случайно попав в небольшую автокатастрофу, они знакомятся с рыжеволосой Мэри. Вскоре девушка становится их другом, и у них с Гэри завязывается романтическая история. Однако Гэри что-то подозревает и, проследив путь Мэри до ее дома, понимает, что на ночь она запирается в комнате с железными дверями и жалюзи, из которой всю ночь слышатся леденящие душу звуки…



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