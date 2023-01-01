Волк как я (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

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«Волк как я» 2 сезон продолжает историю девушки-волка и ее бойфренда, в одиночку воспитывающего дочь-подростка после смерти жены. Комедийная история с элементами фэнтези в отличном качестве уже ждет вас на видеосервисе Wink!



Женщина днем и волчица в полнолуние Мэри узнает, что ждет ребенка от своего бойфренда Гэри. Радостная весть омрачается тревогой по поводу того, кем родится ребенок — животным или человеком. А еще быть беременной довольно сложно, а быть беременной волчицей сложно вдвойне... Справится ли Гэри с буйным характером своей рыжеволосой возлюбленной, и кем же все-таки родится их ребенок?



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