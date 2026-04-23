Бельфегор. Оживший миф
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Бельфегор. Оживший миф

Бельфегор. Оживший миф (сериал, 2025) смотреть онлайн

8.32025, Belphégor 1 сезон
Триллер, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Девушка-реставратор оказывается в центре пугающих событий, связанных с таинственной маской из экспозиции Лувра. Мистический детектив «Бельфегор. Оживший миф» — сериал 2025 года, вдохновленный знаменитым бестселлером Артура Бернеда.

Хафса Моро — выдающийся реставратор, которую нанимают для работы на временной выставке, готовящейся в Лувре. В числе представленных там экспонатов есть древняя месопотамская маска, изображающая Бельфегора, бога плодородия и разрушения. Хафсу начинают преследовать видения и беспокойные сны, в которых она видит пугающую маску. Вскоре ценный экспонат пропадает, и Хафса обнаруживает его у себя дома, хотя не помнит, как он там оказался. Теперь, когда девушка стала главной подозреваемой в краже, ей предстоит раскрыть тайну маски, с которой у нее возникла необъяснимая связь.

Какие секреты скрывают коридоры Лувра, расскажет сериал «Бельфегор. Оживший миф» (2025), доступный в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.7 IMDb