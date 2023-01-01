Укрытие
Wink
Сериалы
Укрытие

Укрытие (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.62024, Haideu 1 сезон
Триллеры, Детективы18+
Женщина ищет пропавшего мужа, погружаясь в мрачные тайны его прошлого. Дорама по мотивам популярного британского детектива

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Женщина пытается отыскать пропавшего мужа, но тот скрывал от нее слишком много тайн. Корейская дорама по мотивам британского остросюжетного детектива «Спасти Фэйт».

На Мунен — бывшая прокурорша, которая теперь владеет юридической фирмой вместе с мужем Чха Сончжэ. Однажды Сончжэ бесследно исчезает, и Мунен начинает его поиски. Но чем больше она погружается в прошлое ее на первый взгляд идеального супруга, тем больше страшных тайн всплывает на поверхность. Ключ к разгадке исчезновения Сончжэ может хранить их приветливая соседка Ха Енчжу, а также таинственный молодой человек То Чжину. Но можно ли им доверять?

Присоединиться к поискам вы сможете, когда будете смотреть детектив «Укрытие» — дорама 2024 года онлайн доступна на Wink.

Все сезоны сериала Укрытие смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг