Укрытие (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
8.62024, Haideu 12 серий
Триллеры, Драмы18+
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+62 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+61 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+61 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
«Укрытие» — дорама 2024 года о женщине-прокуроре, которая пытается отыскать своего мужа. Но хочет ли он, чтобы его нашли?..
На Мунен вместе с мужем владеет юридической фирмой. Однажды он бесследно исчезает, но бывшая прокурор не отчаивается и начинает поиски, с каждой новой зацепкой открывая очень неприятные тайны о своем, казалось бы, идеальном супруге. Где искать ее мужа, может подсказать приветливая соседка и один загадочный молодой человек, но у На Мунен есть причины, чтобы не доверять этим людям.
Получится ли у На Мунен найти пропавшего супруга? Смотреть «Укрытие» 1 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
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