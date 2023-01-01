Укрытие (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Укрытие» — дорама 2024 года о женщине-прокуроре, которая пытается отыскать своего мужа. Но хочет ли он, чтобы его нашли?..



На Мунен вместе с мужем владеет юридической фирмой. Однажды он бесследно исчезает, но бывшая прокурор не отчаивается и начинает поиски, с каждой новой зацепкой открывая очень неприятные тайны о своем, казалось бы, идеальном супруге. Где искать ее мужа, может подсказать приветливая соседка и один загадочный молодой человек, но у На Мунен есть причины, чтобы не доверять этим людям.



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