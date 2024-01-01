Укрытие (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+62 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Укрытие
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+61 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+61 мин
Укрытие
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Женщина пытается отыскать пропавшего мужа, но тот скрывал от нее слишком много тайн. Корейская дорама по мотивам британского остросюжетного детектива «Спасти Фэйт».
На Мунён — бывшая прокурорша, которая теперь владеет юридической фирмой вместе с мужем Чха Сончжэ. Однажды Сончжэ бесследно исчезает, и Мунён начинает его поиски. Но чем больше она погружается в прошлое ее на первый взгляд идеального супруга, тем больше страшных тайн всплывает на поверхность. Ключ к разгадке исчезновения Сончжэ может хранить их приветливая соседка Ха Енчжу, а также таинственный молодой человек То Чжину. Но можно ли им доверять?
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