Укрытие. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Укрытие
1-й сезон
4-я серия

Укрытие (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.62024, Haideu
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Женщина пытается отыскать пропавшего мужа, но тот скрывал от нее слишком много тайн. Корейская дорама по мотивам британского остросюжетного детектива «Спасти Фэйт».

На Мунён — бывшая прокурорша, которая теперь владеет юридической фирмой вместе с мужем Чха Сончжэ. Однажды Сончжэ бесследно исчезает, и Мунён начинает его поиски. Но чем больше она погружается в прошлое ее на первый взгляд идеального супруга, тем больше страшных тайн всплывает на поверхность. Ключ к разгадке исчезновения Сончжэ может хранить их приветливая соседка Ха Енчжу, а также таинственный молодой человек То Чжину. Но можно ли им доверять?

Присоединиться к поискам вы сможете, когда будете смотреть детектив «Укрытие» — дорама 2024 года онлайн доступна на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb