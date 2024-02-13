Женщина пытается отыскать пропавшего мужа, но тот скрывал от нее слишком много тайн. Корейская дорама по мотивам британского остросюжетного детектива «Спасти Фэйт».



На Мунён — бывшая прокурорша, которая теперь владеет юридической фирмой вместе с мужем Чха Сончжэ. Однажды Сончжэ бесследно исчезает, и Мунён начинает его поиски. Но чем больше она погружается в прошлое ее на первый взгляд идеального супруга, тем больше страшных тайн всплывает на поверхность. Ключ к разгадке исчезновения Сончжэ может хранить их приветливая соседка Ха Енчжу, а также таинственный молодой человек То Чжину. Но можно ли им доверять?



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