Укрытие. Сезон 1. Серия 6
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Укрытие
1-й сезон
6-я серия

Укрытие (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.62024, Haideu
Триллеры, Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Женщина пытается отыскать пропавшего мужа, но тот скрывал от нее слишком много тайн. Корейская дорама по мотивам британского остросюжетного детектива «Спасти Фэйт».

На Мунён — бывшая прокурорша, которая теперь владеет юридической фирмой вместе с мужем Чха Сончжэ. Однажды Сончжэ бесследно исчезает, и Мунён начинает его поиски. Но чем больше она погружается в прошлое ее на первый взгляд идеального супруга, тем больше страшных тайн всплывает на поверхность. Ключ к разгадке исчезновения Сончжэ может хранить их приветливая соседка Ха Енчжу, а также таинственный молодой человек То Чжину. Но можно ли им доверять?

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

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