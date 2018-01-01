Максима (сериал, 2024) смотреть онлайн
О сериале
Максима Соррегьета становится возлюбленной нидерландского кронпринца. Но когда Виллем-Александр делает ей предложение, в прессе разгорается скандал из-за связей отца Максимы с режимом аргентинского диктатора Виделы.
СтранаНидерланды
ЖанрДрама, Триллер
Рейтинг
7.2 IMDb
- МЛАктёр
Мартин
Лэйкмейер
- ДФАктёр
Даниэль
Фрейре
- ВААктриса
Валерия
Алонсо
- АПАктриса
Агустина
Пальма
- БВАктёр
Барт
Виллемсен
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- ЭдАктриса
Эльзи
де Броу
- МБСценарист
Марни
Блок
- ЮГСценарист
Юдит
Гаудсмит
- МГСценарист
Марсела
Гуэрти
- РЛСценарист
Рифка
Лодейзен
- ИОСценарист
Ильзе
Отт
- КЛХудожник
Курт
Лойенс
- ДвХудожница
Диана
ван де Фоссенберг
- ЛГКомпозитор
Лауренс
Годхарт
- ФМКомпозитор
Фонс
Меркиес