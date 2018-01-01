Максима (сериал, 2024) смотреть онлайн

Максима
2024, Máxima 1 сезон
Триллер, Драма18+
О сериале

Максима Соррегьета становится возлюбленной нидерландского кронпринца. Но когда Виллем-Александр делает ей предложение, в прессе разгорается скандал из-за связей отца Максимы с режимом аргентинского диктатора Виделы.

Страна
Нидерланды
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 IMDb