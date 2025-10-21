Максима. Сезон 1
Wink
Сериалы
Максима
1-й сезон

Максима (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Máxima 6 серий
Триллер, Драма18+

Контент станет доступным 21.10.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Максима Соррегьета становится возлюбленной нидерландского кронпринца. Но когда Виллем-Александр делает ей предложение, в прессе разгорается скандал из-за связей отца Максимы с режимом аргентинского диктатора Виделы.

Страна
Нидерланды
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг