Тайные дела подружек невесты (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Тайные дела подружек невесты
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Тайные дела подружек невесты
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Тайные дела подружек невесты
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Тайные дела подружек невесты
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Тайные дела подружек невесты
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Тайные дела подружек невесты
Сезон 1 Серия 6
Сюжет
Сомнительный гость превращает жизнь трех подруг в ад, а свадьбу одной из них — в кошмар. Детективный мини-сериал со звездным составом из Австралии.
Винодел Оливия недавно поборола лейкемию, но переживает, что рак может вернуться. Заядлая оптимистка, она фокусирует все свое внимание на подготовке к свадьбе мечты. Помогают ей в этом две верные подруги — безупречная Мелани, которая успешно сочетает карьеру с материнством и супружеством, и темпераментная Саския, живущая по своим правилам. Одна из них по незнанию приглашает на свадьбу опасного человека, из-за которого торжество омрачается смертью одного из гостей. Жуткое событие запускает цепную реакцию, ставя жизни Оливии, Мелани, Саскии и их близких под угрозу. Сумеют ли женщины ее предотвратить и причем здесь тайны их прошлого?
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Информация
Рейтинг
- Актриса
Эбби
Корниш
- КМАктриса
Кэти
Макграт
- Актриса
Джорджина
Хэйг
- АИАктёр
Александр
Инглэнд
- ОЭАктёр
Оливер
Экланд
- ДСАктёр
Дэн
Спилман
- НБАктёр
Николас
Белл
- ДТАктёр
Джексон
Тозер
- ЭАСценарист
Эндрю
Анастасиос
- ШГСценарист
Шанти
Гаджон
- ДХСценарист
Дэвид
Хэннем
- ББХудожник
Бен
Бангей
- СПХудожник
Стюарт
Паркин
- ТМОператор
Тристан
Милани
- ЛДКомпозитор
Лиза
Джеррард