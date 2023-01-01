Тайные дела подружек невесты (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Сомнительный гость превращает жизнь трех подруг в ад, а свадьбу одной из них — в кошмар. Детективный мини-сериал со звездным составом из Австралии.



Винодел Оливия недавно поборола лейкемию, но переживает, что рак может вернуться. Заядлая оптимистка, она фокусирует все свое внимание на подготовке к свадьбе мечты. Помогают ей в этом две верные подруги — безупречная Мелани, которая успешно сочетает карьеру с материнством и супружеством, и темпераментная Саския, живущая по своим правилам. Одна из них по незнанию приглашает на свадьбу опасного человека, из-за которого торжество омрачается смертью одного из гостей. Жуткое событие запускает цепную реакцию, ставя жизни Оливии, Мелани, Саскии и их близких под угрозу. Сумеют ли женщины ее предотвратить и причем здесь тайны их прошлого?



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