Тайные дела подружек невесты. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Тайные дела подружек невесты
1-й сезон
6-я серия
8.12019, Secret Bridesmaids' Business
Триллер, Драма18+
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Тайные дела подружек невесты (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Идеальная свадьба Оливии медленно, но верно становится сущим кошмаром, когда в жизни одной из подружек невесты появляется незнакомец, способный раскрыть все похороненные секреты.

Страна
Австралия
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb