Тайные дела подружек невесты. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Тайные дела подружек невесты
1-й сезон
1-я серия
8.12019, Secret Bridesmaids' Business
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Тайные дела подружек невесты (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Идеальная свадьба Оливии медленно, но верно становится сущим кошмаром, когда в жизни одной из подружек невесты появляется незнакомец, способный раскрыть все похороненные секреты.

Сериал Тайные дела подружек невесты 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb