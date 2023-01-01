Дуэль (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии
- 16+69 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+71 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+59 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+57 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+59 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+62 мин
Дуэль
Сезон 1 Сер�ия 9Бесплатно
- 16+57 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+56 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+57 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Дуэль
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Запутанный корейский триллер о похищениях людей и человеческих клонах. «Дуэль», сериал 2017 года, доступен в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.
Чан Дык-чхон — честный детектив и справедливый командир полицейского взвода. На работе он образцовый лидер, а дома порядочный и заботливый муж и отец. Однажды его дочь пропадает, а позже выясняется, что ее похитил серийный убийца Сон-хун, который давно пытается отомстить детективу. Во время поисков похищенной дочери Чан Дык-чхон неожиданно оказывается втянут в расследование дела о человеческих клонах.
Сможет ли опытный детектив спасти свою дочь и остановить серийного убийцу? Смотреть дораму «Дуэль» 2017 года можно в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Все сезоны сериала Дуэль смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыФантастика, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Ли
Джон-джэ
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-ён
- КДАктриса
Ким
Джон-ын
- КГАктёр
Ким
Ги-ду
- ЯСАктёр
Ян
Сэ-джон
- СЫАктриса
Со
Ын-су
- ССАктёр
Сон
Сон-чхан
- ЧСАктриса
Чо
Су-хян
- ЧУАктёр
Чхве
Ун
- ЛСАктёр
Ли
Сон-ук
- ЮГАктёр
Юн
Гён-хо
- ЛНАктриса
Ли
На-юн
- ЛЧАктёр
Ли
Чхоль-мин
- ЛЕАктриса
Ли
Е-ын
- ХДАктриса
Ха
Джи-ын
- ЮБАктёр
Юн
Бён-хи
- ЧДАктёр
Чо
Джэ-ван
- ЧСАктёр
Чу
Сок-тхэ
- ОСАктриса
Ом
Су-джон
- КБАктриса
Ким
Бо-джон
- ЧДАктёр
Чхве
Джэ-ун
- КЮСценарист
Ким
Юн-джу