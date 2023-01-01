Дуэль (сериал, 2017) смотреть онлайн

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Запутанный корейский триллер о похищениях людей и человеческих клонах. «Дуэль», сериал 2017 года, доступен в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.



Чан Дык-чхон — честный детектив и справедливый командир полицейского взвода. На работе он образцовый лидер, а дома порядочный и заботливый муж и отец. Однажды его дочь пропадает, а позже выясняется, что ее похитил серийный убийца Сон-хун, который давно пытается отомстить детективу. Во время поисков похищенной дочери Чан Дык-чхон неожиданно оказывается втянут в расследование дела о человеческих клонах.



Сможет ли опытный детектив спасти свою дочь и остановить серийного убийцу? Смотреть дораму «Дуэль» 2017 года можно в русской озвучке на видеосервисе Wink.





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