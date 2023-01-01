Дуэль (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Корейский триллер, где похищение ребенка превращается в расследование дела о человеческих двойниках. Все серии первого сезона сериала «Дуэль» 2017 года можно посмотреть на видеосервисе Wink.



В первом сезоне мы знакомимся с Чан Дык-чхоном — опытным детективом и честным сотрудником правоохранительных органов. У него напряженная работа, но он разделяет ее и личную жизнь: дома он примерный семьянин и любящий отец и муж. Однако его счастливая семейная идиллия резко прерывается из-за похищения дочери. Единственная зацепка, которая у него есть — информация, что на месте п�реступления были двое мужчин похожей внешности. И чем дальше копает детектив Дых-чхон, тем больше невероятных фактов он узнает.



Удастся ли детективу распутать дело с двойниками, а главное — найти и спасти дочь? Смотрите сериал «Дуэль», дорама с русской озвучкой — первый сезон доступен на Wink.





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