Дуэль (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
9.02017, Dyueol
Детектив, Фантастика16+
О сериале
Офицер Чан Дык-чхон — командир полицейского взвода. Смелый лидер, хороший муж, образцовый семьянин. Однажды дочь Дык-чхона похищают, и он оказывается втянут в расследование дела о человеческих клонах.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ли
Джон-джэ
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-ён
- КДАктриса
Ким
Джон-ын
- КГАктёр
Ким
Ги-ду
- ЯСАктёр
Ян
Сэ-джон
- СЫАктриса
Со
Ын-су
- ССАктёр
Сон
Сон-чхан
- ЧСАктриса
Чо
Су-хян
- ЧУАктёр
Чхве
Ун
- ЛСАктёр
Ли
Сон-ук
- ЮГАктёр
Юн
Гён-хо
- ЛНАктриса
Ли
На-юн
- ЛЧАктёр
Ли
Чхоль-мин
- ЛЕАктриса
Ли
Е-ын
- ХДАктриса
Ха
Джи-ын
- ЮБАктёр
Юн
Бён-хи
- ЧДАктёр
Чо
Джэ-ван
- ЧСАктёр
Чу
Сок-тхэ
- ОСАктриса
Ом
Су-джон
- КБАктриса
Ким
Бо-джон
- ЧДАктёр
Чхве
Джэ-ун
- КЮСценарист
Ким
Юн-джу