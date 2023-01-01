Убийца поневоле (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудник компании, выпускающей писсуары, становится киллером, работающим через приложение. Криминальная комедия «Убийца поневоле» (2024) — сериал из Франции о радикальной смене профессии.



Квентин — семейный человек с женой и ребенком. Работает он в компании, производящей писсуары. Начальник над ним постоянно издевается, требуя невероятного, и хочет уволить. Жена недовольна зарплатой и готовится к разводу. Но вот однажды в туалете заправки он видит жестокую перестрелку и спасает одну из ее участниц. Женщина по имени Бланш оказывается наемной убийцей, работающей через приложение Knok. Его пользователи могут размещать заказы так же, как обычно вызывают такси. Теперь, когда Квентин стал свидетелям работы киллеров, у него не остается выбора, кроме как самому пополнить их ряды.



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