Маяк 23 (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастический сериал по одноименной книге о смотрителях космических маяков будущего — с Линой Хиди в главной роли. ХХIII век. Человечество освоило галактику Млечный путь, по просторам которой курсируют космические шаттлы. Чтобы корабли не сбивались с пути, вдоль галактики работают специальные маяки. На одном из них, под номером 23, выходит из строя система сообщения, и его смотритель Соломон оказывается не в силах передать шаттлу сигнал об угрозе, что приводит к аварии на корабле. Через пару дней после инцидента на маяк прибывает агентесса правительства Астер, чтобы выяснить, что пошло не так в работе Соломона. Ей предстоит сделать удивительное открытие и надолго задержаться в замкнутом пространстве вместе с подозрительным незнакомцем. Включайте на Wink «Маяк 23» и следите за развитием событий — сериал 2023 у нас можно смотреть онлайн. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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