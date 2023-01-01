Маяк 23 (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Фантастический сериал по одноименной книге о смотрителях космических маяков будущего — с Линой Хиди в главной роли. ХХIII век. Человечество освоило галактику Млечный путь, по просторам которой курсируют космические шаттлы. Чтобы корабли не сбивались с пути, вдоль галактики работают специальные маяки. На одном из них, под номером 23, выходит из строя система сообщения, и его смотритель Соломон оказывается не в силах передать шаттлу сигнал об угрозе, что приводит к аварии на корабле. Через пару дней после инцидента на маяк прибывает агентесса правительства Астер, чтобы выяснить, что пошло не так в работе Соломона. Ей предстоит сделать удивительное открытие и надолго задержаться в замкнутом пространстве вместе с подозрительным незнакомцем. Включайте на Wink «Маяк 23» и следите за развитием событий — сериал 2023 у нас можно смотреть онлайн. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дэниэл
Персивал
- ЛУРежиссёр
Левин
Уэбб
- ОСРежиссёр
Оз
Скотт
- СДАктёр
Стефан
Джеймс
- Актриса
Лина
Хиди
- НМАктриса
Наташа
Мумба
- ЭЛАктёр
Эрик
Ланж
- УБАктёр
Уэйд
Богерт О’Брайэн
- ЭВАктриса
Эллен
Вонг
- БМАктриса
Бо
Мартин
- ММАктёр
Марк
Менчака
- КЛАктриса
Кортни
Ламанна
- ТДАктриса
Теника
Дэвис
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- ЗППродюсер
Зак
Пенн
- ТФХудожник
Тодд
Фьельстед
- НХХудожник
Нил
Холл
- ДЧМонтажёр
Джонатан
Чибнелл
- СПОператор
Синтия
Пушек
- КДОператор
Кевин
Джуисон