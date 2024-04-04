Маяк 23 (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Узнайте тайну загадочного Артефакта и его невероятной силы. Лина Хиди и Стефан Джеймс возвращаются в научно-фантастическом детективе «Маяк 23» — сериал, 2 сезон которого можно смотреть в подписке Amediateka на Wink.
Второй сезон обещает быть еще более захватывающим. Бывший военный Халан не может оправиться после событий предыдущего сезона и потери Астер. На борту станции находится Милан Алеф, мечтающий завладеть силами Артефакта. Однако даже в руках одаренного ученого загадочная вещь не желает раскрывать свои секреты. Для Халана Маяк становится сродни тюрьме. К счастью, на его призыв о помощи откликаются смотрители другой станции. Но что, если Астер на самом деле не умерла?
Погрузитесь в запутанную историю о непостижимом космосе и коварных людях, включив «Маяк 23» — сериал, 2 сезон которого доступен в подписке Amediateka, можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
