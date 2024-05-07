Маяк 23. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Маяк 23
2-й сезон
7-я серия
7.52023, Beacon
Фантастика, Триллер18+
На далекой космической станции двое сотрудников пытаются выяснить, друзья они или враги. Сай-фай триллер с Линой Хиди по роману автора «Бункера» Хью Хауи
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Маяк 23 (сериал, 2023) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Узнайте тайну загадочного Артефакта и его невероятной силы. Лина Хиди и Стефан Джеймс возвращаются в научно-фантастическом детективе «Маяк 23» — сериал, 2 сезон которого можно смотреть в подписке Amediateka на Wink.

Второй сезон обещает быть еще более захватывающим. Бывший военный Халан не может оправиться после событий предыдущего сезона и потери Астер. На борту станции находится Милан Алеф, мечтающий завладеть силами Артефакта. Однако даже в руках одаренного ученого загадочная вещь не желает раскрывать свои секреты. Для Халана Маяк становится сродни тюрьме. К счастью, на его призыв о помощи откликаются смотрители другой станции. Но что, если Астер на самом деле не умерла?

Погрузитесь в запутанную историю о непостижимом космосе и коварных людях, включив «Маяк 23» — сериал, 2 сезон которого доступен в подписке Amediateka, можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маяк 23»