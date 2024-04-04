Маяк 23 (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Узнайте тайну загадочного Артефакта и его невероятной силы. Лина Хиди и Стефан Джеймс возвращаются в научно-фантастическом детективе «Маяк 23», 2 сезон. Смотрите сериал «Маяк 23» в подписке Amediateka на Wink.



Второй сезон обещает быть еще более захватывающим. Бывший военный Халан не может оправиться после событий предыдущего сезона и потери Астер. На борту станции находится Милан Алеф, мечтающий завладеть силами Артефакта. Однако даже в руках одаренного ученого загадочная вещь не желает раскрывать свои секреты. Для Халана Маяк становится сродни тюрьме. К счастью, на его призыв о помощи откликаются смотрители другой станции. Но что, если Астер на самом деле не умерла?



Погрузитесь в запутанную историю о непостижимом космосе и коварных людях, смотрите сериал «Маяк 23» в подписке Amediateka на Wink.

