Чума (сериал, 2024) смотреть онлайн
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О сериале
2029 год. Общество все ещё восстанавливается после волн пандемии COVID, но на пороге новая, ещё более смертоносная эпидемия.
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СтранаФранция, Бельгия
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
- АГРежиссёр
Антуан
Гарсо
- Актёр
Фредерик
Пьеро
- ЮБАктёр
Юго
Бекер
- ЖШАктриса
Жюдит
Шемла
- ЙХАктёр
Йохан
Хелденберг
- СЭАктриса
София
Эссаиди
- ЭХАктёр
Элиас
Хаутер
- ЖПАктёр
Жан-Люк
Поррац
- ФМАктёр
Франсуа
Марторе
- ФЛАктёр
Френсис
Леплей
- ГМАктёр
Гийом
Марке
- ЖБСценарист
Жорж-Марк
Бенаму
- НЧПродюсер
Нора
Чэберт
- ЖБПродюсер
Ж�орж-Марк
Бенаму
- ЖТПродюсер
Жиль
Торан
- МРКомпозитор
Маиди
Рот